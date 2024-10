Getty Images

Napoli, infortunio per Spinazzola e Contini: saltano il Lecce

Giovanni Annunziata, inviato

7 minuti fa



Tutto pronto per l’inizio di Napoli-Lecce. Alle ore 15:00 le due squadre si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona in vista della nona giornata di serie A. Qualche cambio importante per Conte lì davanti, dato che Kvaratskhelia e Politano partiranno dalla panchina. Al loro posto toccherà a Ngonge e Neres.



OUT IN DUE - Salterà il match, come risaputo, Lobotka, causa infortunio. Arrivano altri due forfait dell’ultima ora. Perché saranno assenti e neanche in panchina Leonardo Spinazzola e Nikita Contini a causa di un affaticamento muscolare.