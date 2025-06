Napoli, un centrocampo da sogno per Conte: con De Bruyne opzioni infinite e il mercato può regalare un altro top

. E la promessa fatta dal patron Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna sta venendo mantenuta, passando immediatamente dalle parole ai fatti. In particolar modo,D’altronde,La prossima stagione è stata designata per essere l’anno in cui il Napoli deve stabilizzarsi definitivamente come una top italiana in perenne lotta per lo Scudetto – provando a difendere il titolo appena conquistato – e vuole provare ad alzare l’asticella in campo europeo. Divenire un club che ruota attorno alle fasi più importanti della Champions League, aumentando così appeal, introiti e tasso qualitativo, è la missione che il patron De Laurentiis vuole ultimare.

Il primo colpo da registrare è divenuto ufficiale nel corso della giornata di oggi: questo giovedì, infatti,Il centrocampista belga, svincolato al 30 giugno 2025 dal Manchester City, ha firmato a parametro zero – presso la sede della Filmauro - con il club di Aurelio De Laurentiis dopo aver prima sostenuto le visite mediche di rito a Roma. Un arrivo sensazionale per Antonio Conte che è pronto a lavorare con colui che fu uno dei fulcri del centrocampo dei Citizens sotto la guida di Pep Guardiola.

, infatti,Una richiesta precisa da parte di Antonio Conte, con il ds Manna che vuole chiudere per accontentare ed esaudire la richiesta del proprio tecnico.. Musah dovrebbe andare a riempire la casella lasciata scoperta da Phililp Billing (che tornerà al Bournemouth dopo la decisione di non attivare il riscatto).

Non sarà una missione semplice che, allo stato attuale dei fatti, si ritroverebbe con un centrocampo composto da:ed eventualmenteche sostituisce Billing. Non sarà semplice trovare un equilibrio, date le caratteristiche dei calciatori, ma un tecnico del calibro di Conte di certo non vede l’ora di cominciare a lavorare per l’annata che verrà. Se dovessimo ipotizzare un mantenimento del modulo utilizzato da Conte al primo anno di Napoli,Sarebbe un peccato, tuttavia, rinunciare alle caratteristiche di Anguissa: da qui potrebbe anche nascere la possibilità di vederli – in determinate sfide – giocare tutti assieme con uno fra McTominay e De Bruyne che alzerebbe il baricentro del proprio raggio d’azione. Con una difesa a 3, Conte potrebbe optare per una filosofia decisamente più offensiva che non lo costringerebbe a rinunciare agli esterni d'attacco.– contando anche Gilmour e Musah –

. Quella di Frankè quella più calda in questo senso: nonostante il rinnovo automatico fino al 2027,(non inferiore ai 25 milioni di euro),Analoga, ma più fredda, la situazione di Stanislav, per cui è arrivato qualche sondaggio dalla Spagna.e l'idea della società è di andare su ad acquistare un grande profilo, con il nome di Davideche rimane in orbita azzurra. Non è escluso un nuovo tentativo per la mezzala dell'Inter, ma non mancano le alternative con Ferguson e Lee Kang-In che restano piste sempre aperte e da monitorare.

