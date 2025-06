Getty Images

Nel giorno di Kevin De Bruyne,. Il direttore sportivo del Napoli vuole costruire una squadra di alto livello per Antonio Conte, che possa riconfermarsi in Italia e fare un grande percorso in Champions League. Tra gli obiettivi della missione iberica del dirigente azzurro c'èJuanlu Sanchez, terzino destro, è uno dei gioielli emergenti del calcio spagnolo. Nato il 15 agosto del 2003,. Nel mezzo anche. Ha vinto l'Olimpiade con la Spagna nel 2024 e quest'anno è partito da titolare nell'Europeo Under 21, servendo l'assist per lo 0-2 di Joseph nella gara vinta dalla Furia Roja per 3-2 con la Slovacchia., ruolo in cui può esprimere al meglio le sue doti offensive.

Antonio Conte sta disegnando il suo nuovo, modulo in cui potrebbe ricoprire anche il ruolo di ala destra,Ha spinta e gamba per fare tutta la fascia ed essendo alto 186 centimetri ha la fisicità che serve e che chiede Conte.Il Napoli ritiene Juanlu Sanchez il profilo ideale.per trattare. Il giocatore avrebbe già dato l'ok al suo trasferimento, conun altro rinforzo dopo De Bruyne.