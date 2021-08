Manca pochissimo, solo otto giorni all'inizio del campionato per il. Tornano i tifosi allo stadio,Questo il comunicato completo della società con tanto di prezzi e dettagli:I biglietti per la gara di Campionato Napoli – Venezia che si disputerà il 22 Agosto 2021 ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in venditaQuesti i prezzi:Tribuna Posillipo € 70,00Tribuna Nisida € 50,00Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)Distinti € 35,00Curve € 14,00Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio.Non sarà consentito il cambio utilizzatore.Questo il link per l’acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/47462/90600215/napoli-vs-ascoli-amichevoleL’acquisto online potrà avvenire anche con il caricamento del titolo sulla propria fidelity card.Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:Per i biglietti caricati su tesserahttps://sport.ticketone.it/post-orderinserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card e il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi al seguentehttps://sport.ticketone.it/47525/90600215/napoli-vs-venezia-serie-a-timinserire il numero del loro voucher di 13 cifre nel campo “CODICE PROMOZIONALE” , sbloccare il “lucchetto” e procedere con l’acquisto.Anche per la vendita libera sarà possible acquistare i tagliandi presso tutti punti vendita abilitati Ticketone.Questo l’elenco: https://sscnapoli.it/web/content_2cols.aspx?did=445Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto assegnato.Agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dello stadio.La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Regolamento d’Uso e il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).