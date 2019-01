Il Paris Saint-Germain vuole Allan? Il Napoli accetta solo proposte indecenti da 100 milioni di euro, per poi dare l'assalto a Barella del Cagliari. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis è sempre più vicino a prenotare per la prossima stagione l'attaccante del Genoa, Kouamé. Hysaj non si muove a gennaio, possibile prestito per Rog.