AFP/Getty Images

Napoli, Werner nella lista del post Kvaratskhelia: il tedesco però ha un problema al tendine

13 minuti fa



Intoppo per il Napoli. Timo Werner, accostato nelle ultime ore al club di De Laurentiis, ha subito un infortunio che ora potrebbe tenerlo lontano dai campi per un periodo ancora da definire.



In prestito al Tottenham dal Lipsia, l’attaccante tedesco è ai box e lo sarà ancora per un po’. Come ha confermato l’allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou, Werner ha patito un infortunio al tendine del ginocchio. “Attendiamo i risultati della scansione”, ha detto. Parole che possono impattare anche sul mercato del Napoli.



Gli azzurri infatti stanno cercando un sostituto di Kvaratskhelia, ormai destinato al Psg. Tra i vari nomi che i rossoneri stanno seguendo figura anche quello di Werner. Oltre al tedesco, interessano anche Garnacho, Ben Seghir, Adeyemi e Chiesa.