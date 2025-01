Napolimania, Conte vince anche sul mercato: rinforzi determinanti

Redazione Calciomercato

L'ha cercata, sudata, voluta. Se per pronunciare la parolaoccorre compiere ancora degli step, il passaggio che può lanciare definitivamente in orbita gli azzurr, perché al Gewiss Stadium si è vista in toto l'impronta fornita dal tecnico salentino a questa squadra. Carattere, predisposizione al sacrificio e lampi dei singoli voluti fortemente dall'uomo della ricostruzione, che sta dimostrando di averci

, per l'ennesima volta infernale da affrontare quando in palla, sul prato verde ha offerto ciò che c'era da offrire: qualità, grinta e la mentalità necessaria per, dove i partenopei hanno tenuto botta allo tsunami orobico riuscendo a resistere anche nel momento più complicato del match. E poi? E poi piazzando

su un campo per molte proibitivo come quello della Dea. Inizio in salita, poi la graduale. E se in tanti immaginavano il prolungato assalto neroblu anche nel finale, nel finale a vincerla sono stati gli azzurri:col suo imprinting sul tabellino.

- Nelle ore in cui, in uno dei crocevia del campionato le scelte compiute a inizio stagione si sono rivelate decisive:; dulcis in fundo, appunto, il timbro dello scozzese valso il provvisorio 1-2.. Il camerunese ha confermato come sotto la guida di Conte si sia scoperto totale, abbinando a quantità e chilometri percorsi anche un'inedita propensione all'offendere, che fin qui gli ha fruttato ben, ha regalato una prestazione enorme dal punto di vista tattico, tutta ripieghi, corsa e doppia fase interpretata a meraviglia.

- Nella conferenza della vigilia, per presentare Atalanta-Napoli, l'allenatore salentino aveva rigettato la definizione die senza dimenticare che i nerazzurri dovranno giocare anche il recupero di Firenze - Conte qualche paletto può iniziare a toglierlo.