Il Milan vola verso il titolo tricolore. L'Inter sta provando a fermare la corsa del Diavolo ma al momento non ci riesce.Perché tanto vale l'ultima posizione del podio. Sembrano pochi soldi ma fanno sempre comodo.Tenerla alle spalle è una goduria pazzesca. Ci tenevaad arrivare almeno dietro le milanesi. Ma ci dovrà provare la prossima stagione. Anche senonostante l'investimento fatto dagli Agnelli per ingaggiarlo. Una bella Coppa Italia fa sempre comodo... Fa numero il trofeo tricolore nella bacheca bianconera. Ma bisogna fare i conti con l'Inter che darà tutto pur di festeggiare nuovamente.Ma veniamo ai fatti di casa Napoli.Sono finiti i tempi delle lunghe permanenze di Reja, Mazzarri e Sarri.Giuntoli ha già preso dei giovani ma deve assicurare a Spalletti una formazione omogenea capace di ben figurare in Champions e provare ad arrivare ancora una volta nelle prime quattro di Serie A.. Domenica prima della sfida con il Genoa ci sarà una celebrazione per il capitano.De Laurentiis ha raggiunto l'obiettivo Champions ma il popolo azzurro vuole vincere lo scudetto. Ma di questo passo diventa sempre più difficile...