Belgio-Italia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni su Belgio-Italia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

Si fermano i campionati, è il momento della sosta per le Nazionali:Torna in scena la Nations League con la Nazionale di Luciano Spalletti che affronta la compagine guidata da Domenico Tedesco che, nell’ultima sfida fra le due formazioni, ha fermato gli Azzurri allo Stadio Olimpico in una sfida terminata 2-2, grazie alla rimonta dei Diavoli Rossi in seguito all’espulsione di Lorenzo Pellegrini.Gli Azzurri di Spalletti cercano un successo che li qualificherebbe aritmeticamente alla Final Eight di Nations League ( ECCO QUANTO MANCA ALLA QUALIFICAZIONE ).

Partita: Belgio-Italia

Data: giovedì 14 novembre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: Rai 1

Streaming: Rai Play

: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.Due ritorni importanti nelle due selezioni. Spalletti ritrova Nicolò Barella, assente sia a settembre che a ottobre per problemi fisici, ma il suo impiego - seppur previsto - da titolare non è scontato, vista l’affinità nelle scorse partite mostrate dal trittico Frattesi-Tonali-Ricci. Ballottaggio in attacco, invece, tra i due centravanti più in forma della Serie A: Retegui e Kean.

Domenico Tedesco avrà, invece, nuovamente a disposizione il centravanti del Napoli Romelu Lukaku.Belgio-Italia sarà trasmessa in diretta, in chiaro, gratis e in esclusiva dalla Rai: il canale di riferimento, come sempre, sarà Rai 1.Sarà possibile vedere la partita gratis anche in diretta streaming su RaiPlay. Sarà sufficiente accedere al sito o all'app tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Come di consueto, la telecronaca delle partite dell'Italia è affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Lele Adani.