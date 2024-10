Getty Images

Nations League, Israele-Francia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

32 minuti fa



Torna la UEFA Nations League e si completa il girone dell'Italia: in campo c'è anche la Francia, che affronta Israele.



Mentre gli Azzurri di Luciano Spalletti se la vedono con il Belgio, i Bleus di Didier Deschamps si scontra con la squadra di Ben Shimon nell'altro match del gruppo 2 di Lega A.



Sconfitta dall'Italia all'esordio al Parco dei Principi di Parigi, i transalpini hanno rialzato la testa battendo il Belgio nella seconda giornata. Gli israeliani, invece, non hanno ancora ottenuto punti, avendo perso sia contro i Diavoli Rossi sia contro gli Azzurri.



Tutte le informazioni su Israele-Francia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.