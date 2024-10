GETTY

Prosegue la2024/25: l', inserita in un girone notevole con Francia, Israele e Belgio, è riuscita a vincere tutte e due le prime partite nella sosta di settembre (1-3 a Parigi e 1-2 a Budapest, campo neutro contro Israele), e oggi cerca il tris all'Olimpico di Roma dove arriva il. Il ct dei Diavoli Rossi, Domenico Tedesco, è di chiare origini italiane e ha confessato di pensare da tempo al confronto con gli uomini di Spalletti, rispetto ai quali paga tre punti in classifica a causa della sconfitta contro la Francia per 2-0 rimediata a settembre.

I grandi assenti sono due: Nicolò Barella, infortunato, per l'Italia, e Romelu Lukaku, non al massimo della condizione e rimasto a Napoli, per il Belgio, oltre al centrocampista dell'Aston Villa Onana. Ma non mancheranno i punti d'interesse, a cominciare proprio da chi giocherà in attacco al posto di Big Rom, ovvero quel Loisdel Lipsia che piace alla Juventus. Nella formazione azzurra, invece, ecco gli stessi uomini che abbiamo visto all'esordio con la Francia, compresoavanzato nel ruolo di fantasista dietro Retegui.

: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti.: Casteels; De Cuyper, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Trossard, De Ketelaere, Doku; Openda. Ct. Tedesco.