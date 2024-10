Nations League, l'Italia vola ma i bookie sono cauti: in quota è rincorsa a Spagna e Germania

AFP via Getty Images

Poker a Israele e primo posto del girone conservato. Lcontinua a convincere e mostrare miglioramenti in Nations League, tanto che la quota per la vittoria del titolo è scesa da 8 a 7. I bookie, dunque, iniziano a credere negli azzurri, ma con cautela: la Nazionale di Spalletti resta la quinta forza del torneo. In pole, nonostante un girone in equilibrio e tutt'altro che chiuso, la Spagna campione d'Europa, proposta a 4,50. Seguono a stretto giro: i tedeschi sono in lavagna a 5,50, i Blues, secondi nel girone dell'Italia, pagano 6, mentre i lusitani si giocano a 6,50.

- L'Italia comanda il proprio girone con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, rimediato all'Olimpico contro il Belgio. Per la qualificazione basta ormai un punto nelle ultime due partite. Per quanto riguarda il primo posto, invece, la situazione è in salita secondo i bookie: la, al momento seconda con nove punti, è in vantaggio a 1,52, mentre gli azzurri sono offerti a 2,25.Sarà decisivo lo scontro diretto in programma il prossimo 17 novembre.