AFP via Getty Images

Laprosegue spedita e dopo la serata che ha decretato il pareggio tra Italia e Belgio oggi va in scena un'altra ricca tornata di sfide.si è già scritto un primo verdetto, con l'capace di battere l'per 3-1, nel match valido per il Gruppo 1 della Lega C.A partiretocca a tutte le altre sfide: nel gruppo 3 della Lega A si sfidano, mentre l'ospita l'di Dumfries, De Vrij, Rijnders e Zirkzee. Ecco poi in campo(Lega B, Gruppo 1), nello stesso girone di, sfida diretta tra Artem Dovbyk e Khvicha Kvaratskhelia.

Nel ricco programma anche le sfide del Gruppo 4 della Lega C(titolari Calhanoglu e Krstovic), mentre ladi Francesco Calzona ospita la, nel match inserito nello stesso girone di Estonia e Azerbaigian.