AFP via Getty Images

I campionati si fermano e le nazionali si prendono la scena. Non solo Italia-Belgio, nella serata di oggi sono molte le squadre impegnate nel turno di, con alcuni match seguiti con particolare attenzione anche dagli azzurri.Alle 18 sono arrivati già due primi verdetti, con lasconfitta in casa 0-3 dalla(Lega C Gruppo 4), anche grazie alla rete dell'ex Napoli Eljif Elmas. In campo anche(Lega D, Gruppo 2), partita conclusa sul 2-0 per i padroni di casa, con gol del centrocampista del Lecco ed ex Cagliari, Verona, Pisa e Modena Artur Ionita.

in campo tutte le altre sfide: nel Gruppo dell'Italia si affrontano, mentre per il Gruppo 2 della Lega B tocca a. Nel Gruppo 3 della Lega C ecco invece, connello stesso Gruppo di Lettonia e Macedonia. Giocano, infine, anche(Lega D, Gruppo 2).