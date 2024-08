Né Inter, né Fiorentina: c'è il Torino su Tessmann

Getty Images

è stato ed è ancora uno degli uomini mercato più chiacchierati di questa sessione estiva. Il centrocampista statunitense classe 2001 è stato a un passo, salvo poi veder sfumare l'operazione perché non convinto del progetto pensato per lui dai nerazzurri. Poi è stato vicino alla, ma le commissioni per i suoi agenti hanno bloccato la trattativa.Oggi peròche guarda indietro al suo passato e all'allenatore che l'ha fatto esplodere. Si tratta diche dopo aver riportato il club veneto in Serie A ha sposato il progetto dele oggi vorrebbe il suo pupillo all'interno del suo organico.

Non sarà facile anche perché rispetto a Inter e Fiorentina la distanza economica è ampia, ma secondo La Stampa l'idea di riabbracciare Vanoli stuzzica il giocatore più di una permanenza in prestito in Laguna (idea dell'Inter). C'è margine per una trattativa.