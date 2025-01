Negata ancora la registrazione di Dani Olmo: ora il Barcellona può andare solo per vie legali

Dovevano arrivare novità entro oggi, novità sono arrivate. Ma non quelle in cui sperava il. La Liga e la RFEF, la Federcalcio spagnola, si sono pronunciate nuovamentenonostante l'inadempienza al tetto salariale imposto dal campionato spagnolo.- I blaugrana, al momento dell'acquisto, erano consapevoli del fatto che il problema si sarebbe presentato a quattro mesi di distanza, ma anche con tre giorni di proroga rispetto alla scadenza iniziale fissata al 31 dicembre 2024

- L'agente Andy Bara continua ad assicurare che le porte del mercato sono chiuse , dato che Olmo vuole rimanere in Catalogna in tutti i modi, ma anche con una vittoria in Tribunale, qualora venisse esplorata questa via,. "Non sono contento, è ovvio", ha detto il tecnico Hansi, "ma mi fido della società. Io faccio l'allenatore, del resto devono occuparsi loro".C'è inoltre da considerare ladella Liga affinché le regole vengano rispettate, specialmente quando è coinvolto il Barcellona dopo lo scoppio in questi mesi del caso Negreira, ovvero uno scandalo di corruzione arbitrale che ha visto protagonisti proprio i blaugrana., il breve commento del tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone.

Nel 2015, destò un gran polverone la vicenda. Un solo minuto, mentre stavolta al Barcellona sono stati concessi altri tre giorni. Già questo, secondo molti in Spagna, è scandaloso, figurarsi se poi Olmo dovesse in qualche modo riuscire a rimettere piede in campo con la maglia del Barça....