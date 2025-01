L'agente di Dani Olmo: "Rimane al Barcellona, il club troverà una soluzione"

"Nonostante quello che si legge in giro, sinceramente mi sento tranquillo.". Cosìha commentato la possibilità che il club catalano non riesca a tesserare il suo assistito per la seconda parte della stagione dopo aver speso 60 milioni l'estate scorsa per prenderlo dal Lipsia. La società ha dei problemi con l'iscrizione alla lista dello spagnolo e di Pau Victor, una situazione già vissuta in passato e che sta provando a risolvere definitivamente dopo aver ottenuto un'iscrizione temporanea fino al 31 dicembre scorso accettata dalla federazione.

- Nel corso di un'intervista rilasciata a Fabrizio Romano l'agente del giocatore ha spiegato che la loro volontà è quella di rimanere al Barcellona: "Il presidente Laporta e Deco la scorsa estate hanno fatto un grande sforzo per prendere Dani e li rispettiamo,. Il giocatore, la famiglia e io volevamo tutti che Dani diventasse un giocatore del Barcellona".

- Il procuratore torna indietro di qualche anno per far capire il perché vogliono rimanere in Spagna nonostante la situazione complicata: "Quando Dani era alla Dinamo Zagabria il Bayern Monaco offriva più soldi, ma abbiamo deciso di andare al Lipsia per il progetto che ci hanno fatto vedere; e avevo già dato la parola a Oliver Mintzlaff (dirigente del Lipsia, ndr).. Dani gioca a calcio perché ama questo sport, ha fatto uno sforzo enorme per arrivare fino a qui e io sono contento che uno dei migliori giocatori al mondo giochi in uno dei club più grandi al mondo".

- Il suo desiderio era quello di giocare nel Barcellona, per questo. E' chiaro che questa per lui è una situazione stressante come lo sarebbe per qualsiasi altro giocatore, ma la nostra posizione non è cambiata; Olmo è un grande calciatore e una grande persona, sta cercando di rimanere tranquillo perché lui vuole giocare le partite, non guardarle".