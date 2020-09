Neymar, attaccante brasiliano del Paris Saint Germain, è nella lista nera del fisco spagnolo per un debito superiore a 34 milioni di euro, secondo un documento ufficiale che elenca i cattivi pagatori pubblicato oggi sul sito del Tesoro spagnolo. Il nome di Neymar da Silva Santos Junior - al Barcellona dal 2013 al 2017 - compare tra migliaia di altri in una lista di "debitori" verso le finanze pubbliche spagnole, per un importo di 34.624.268,60 euro, rendendolo l'individuo con più debiti nei confronti delle casse spagnole. Ansa ricorda che in passato Neymar aveva avuto problemi anche con il Fisco del suo paese, il Brasile, ed era stato condannato, a novembre dell'anno scorso, a pagare una multa equivalente a 18 milioni di euro.