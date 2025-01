Neymar torna al Santos e rinuncia a 200 milioni di euro. L'Al-Hilal ora punta tutto su Vinicius

AFP via Getty Images

A volte ritornano e ora per davvero. Neymar ricomincia da capo per rilanciare se stesso e le sue chance in prospettiva Mondiale 2026 salutando l’Arabia Saudita ed un campionato nel quale l’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain ha mostrato l’immagine più pallida di sé. Ritorna a casa, nel suo Santos, il club dei suoi natali calcistici e che lo ha segnalato all’attenzione generale sul palcoscenico internazionale. Con tanti saluti e ringraziamenti all’Al-Hilal, al quale sarebbe legato fino al prossimo 30 giugno da un contratto da 200 milioni di euro a stagione, ma che nelle scorse settimane ha deciso di tagliarlo dalla lista dei giocatori selezionabili per la Saudi Pro League. Una questione di costi, certo, ma soprattutto legata alle precarie condizioni fisiche del classe ‘92, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio dell’ottobre 2023. E che notevolmente compromesso il suo rendimento in campo, con appena 7 partite e un gol in Arabia.

In questa stagione, complici altri intoppi collegati al complicato recupero da un incidente tanto serio, è sceso in campo in appena due occasioni, nella Champions League asiatica, per un totale di 42' e, dopo le dichiarazioni dell'allenatore Jorge Jesus con cui veniva sancita la sua esclusione dalla rosa per il campionato, è diventato chiaro a tutti che il suo ritorno in Brasile sarebbe stato solo una questione di tempo. Secondo quanto riporta in particolare il quotidiano O Globo, mercoledì prossimo potrebbe essere il giorno del suo sbarco nel Paese d'origine, ancora non è chiaro se direttamente a San Paolo o a Rio de Janeiro. Ma l'accordo verbale tra le parti è stato raggiunto e ora si tratta soltanto di definire la formula del trasferimento di Neymar al Santos.