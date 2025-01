Niang torna in Italia: accordo con la Sampdoria, i dettagli

Getty Images

Lariporta in Italia: è il lui il colpo in attacco per cercare di risollevarsi in classifica e rilanciare le ambizioni di promozione.I sondaggi delle scorse hanno avuto esito positivo, il classe 1994 andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici per invertire il trend nella seconda parte di stagione di Serie B.- Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Sampdoria ha raggiunto l'accordo totale con Niang, che nelle scorse ore ha chiuso l'esperienza in Marocco con il Wydad Casablanca dopo sole 8 partite in campionato e 2 gol.

- Niang, riferisce l'emittente satellitare, è atteso nella giornata di domani (mercoledì 15 gennaio) a Genova per firmare con i blucerchiati:- Alla Sampdoria Niang ritrova il direttore sportivo Pietro Accardi, con cui ha lavorato lo scorso anno all'Empoli. Proprio nel mese di gennaio del 2024, il classe 1994 era arrivato in Toscana dall'Adana Demispor e con i suoi 6 gol ha contribuito in maniera netta alla salvezza dell'Empoli. Sarà la seconda avventura a Genova per Niang, che ha già indossato la maglia rossoblù del Genoa.