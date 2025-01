Sampdoria, contatti con Niang ma serve una prima punta. Il Monza...

AFP/Getty Images

Caccia all'attaccante per la, impegnata sul mercato in base alle richieste di mister Semplici. Il tecnico ha chiesto una prima punta 'pesante', capace di apportare quelle qualità fisiche che attualmente mancano alla formazione blucerchiata. L'identikit, ad esempio, conduce a, dove gioca Andrea. Questo è da tempo uno dei primi nomi nella lista di Accardi, nonostante sussitano alcune riflessioni in merito alle cifre dell'affare e alle motivazioni del giocatore. Il ragazzo pare aver dato il suo assenso da tempo al ritorno a Genova, ma guadagna tanto e va capito quanto desideri mettersi in discussione in Serie B.

Sempre nel Monza si segue anche Mirko, ex Rjeka attualmente finito ai margini della rosa brianzola. Il calciatore classe '95, croato con cittadinanza bosniaca, era già stato seguito tempo fa dai blucerchiati. Nella lista di Accardi anche Andrea, giocatore esploso in Romania e attualmente reduce da un'esperienza in Cina. Compagno è svincolato, su di lui ci sono anche altre società. Situazione simile per Gennarodel Brescia, il club di Cellino ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma è seguito da varie squadre.Di recente sono stati avviati nuovamente dei contatti per Mbaye, da tempo accostato alla Samp. Ieri ci sarebbero stati degli abboccamenti tra le parti, ma la pista che conduce all'ex Milan sembra complementare rispetto a quella di un centravanti fisico, che ad oggi pare essere la priorità per la Samp.