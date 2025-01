Sampdoria, il tempo stringe: Barba in difesa e Valoti in mezzo, l'alternativa è Saric

Getty Images

A metà gennaio, il mercato dellasi presenta ben diverso rispetto alle aspettative iniziali. In casa blucerchiata ci si attendeva una vera e propria rivoluzione in questa finestra di trasferimenti, ma finora l’unico acquisto ufficiale è stato Pietro Beruatto, terzino sinistro prelevato dal Pisa. Il club ligure, che sta attraversando una stagione complicata, ha bisogno di accelerare i tempi per completare la rosa e colmare le lacune evidenti in diverse aree del campo. In particolare, il reparto difensivo è una priorità: servono almeno due nuovi centrali per garantire solidità alla retroguardia, mentre anche il centrocampo e l’attacco richiedono interventi di rilievo.

Per la difesa, il nome più vicino al trasferimento in blucerchiato è Federico, centrale classe 1993 del. Dopo essere stato escluso dalle rotazioni della formazione lombarda, il difensore rappresenta una pista concreta per rafforzare la retroguardia doriana. La trattativa è in corso e potrebbe subire un'accelerazione nei prossimi giorni, vista l’urgenza di portare nuovi volti a Bogliasco.Anche in mezzo al campo la Sampdoria cerca rinforzi. Da tempo si parla di Mattia, centrocampista delcon il quale il club doriano avrebbe già trovato un accordo per un contratto di 18 mesi. Tuttavia, manca ancora il via libera della società brianzola per chiudere definitivamente l’operazione. La sensazione è che ogni giorno possa essere quello decisivo per la fumata bianca. Come alternativa a Valoti, resta in piedi l’opzione Dario, centrocampista bosniaco classe 1997, attualmente al Palermo. Saric è tornato in Sicilia dopo una parentesi in Turchia con l’Antalyaspor, e il suo nome è sul taccuino della dirigenza blucerchiata per completare il reparto mediano.