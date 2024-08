La Juventus torna su Sancho: colloqui in corso, le cifre

Si riapre la pista Jadon. Lacontinua a esplorare il mercato per rinforzare le fasce offensive e, oltre alla trattativa per Nico Gonzalez con la Fiorentina, ha riacceso l'interesse per il classe 2000, attaccante del. Secondo Sky Sport, il club bianconero è fortemente interessato al giocatore inglese, che, nonostante abbia ancora due anni di contratto con i Red Devils, sembra fuori dai piani di Erik ten Hag, anche se è tornato ad allenarsi con la squadra.- Laaveva già tentato di ingaggiareall'inizio della sessione di mercato, ma ora sembra decisa a fare un altro tentativo concreto: oggi ci sono stati colloqui con l'agente dell’ex Borussia Dortmund per discutere i termini personali dell'accordo.

- bianconeri pensano a un prestito conIl problema è però l'ingaggio da 20 milioni di euro lordi.