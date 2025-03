Nico Gonzalez, la terza delusione più grande della Juventus: tutte le cause di un fallimento annunciato

, detto Nico, è, fino a questo momento, e non solo, vista l'espulsione rimediata stanotte in nazionale ). Diciamo che l'argentino si posiziona sul. Una classifica direttamente proporzionale allo scarso rendimento mostrato sul terreno di gioco e ai soldi spesi dalla Juventus per acquistare questi tre giocatori: Koopmeiners 61 milioni, Douglas 51 milioni e Nico 38 milioni., con una media quindi di 59 minuti a gara. In questo minutaggio, il classe 1998 nato a Belén de Escobar ha raccolto la miseria di(contro il PSV nella League Phase di Champions League, contro il Monza in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia),(2 in Serie A, 1 in Champions e 1 in Coppa Italia)., una. Con i club, e precisamente con Argentinos Juniors, Stoccarda e Fiorentina, Nico ha giocato

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni.L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025".. Il rendimento dell'argentino è statoper tutta la stagione, fino al, la Fiorentina, nel match perso per 3-0 dai bianconeri di Thiago Motta al Franchi. Rileggiamo, per farci un'idea, la pagella del nostro Cristiano Corbo: "Nico Gonzalez,- Nella serata in cui avrebbe dovuto dare una sterzata alla sua annata, arriva forse la peggior prestazione di tutte. Sembra essersi arreso completamente, sembra aver perso persino la voglia di rimettersi in discussione".

e non ha potuto quindi svolgere la preparazione estiva con la squadra di Thiago Motta, oltre a non essere disponibile per le prime due giornate di campionato, con Como e Verona. Unquindi, come per Koopmeiners., che lo ha tenuto, facendogli perdere 9 partite di campionato e 4 di Champions League. In questo senso, alla Juventus si addebita il fatto di aver investito tanto per un giocatore che, come l'infortunio che, nel 2022, lo costrinse a saltare il Mondiale vinto dalla sua Argentina in Qatar.

, ma il meglio di sé, in carriera, lo ha dato giocando in attacco a destra in un 4-3-3. Come per altri compagni di squadra,, facendolo giocare a sinistra (il più delle volte), centravanti o a destra. Di sicuro,di Nico Gonzalez alla Juventus.