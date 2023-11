Secondo il quotidiano spagnolo AS, l'attaccante dell'Athletic Bilbao Nico Williams preferirebbe vestire la maglia del Real Madrid. Prima, però, rinnoverà il suo contratto con il club basco, che ha promesso di mantenere invariata la clausola di 50 milioni. Una cifra che Florentino Perez non avrebbe problemi a spendere, a differenza invece di Joan Laporta, suo omologo del Barcellona. Un vantaggio non di poco conto per il Real Madrid, mentre i catalani sperano che non prolunghi per poterlo ingaggiare a costo zero a luglio.