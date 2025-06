Europei Under 21, Spagna-Italia LIVE le formazioni ufficiali: Pisilli e Fazzini titolari, Ghilardi capitano e fuori Casadei

Getty Images

andrà in scena allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava la sfida che mette in palio il primo posto nel gruppo A tra, entrambe a punteggio pieno dopo le prime due sfide del torneo: gli iberici hanno superato Slovacchia e Romania rispettivamente con i risultati di 3-2 e di 2-1; per i ragazzi di Nunziata invece doppio successo per 1-0 contro i rumeni alla prima giornata e contro gli slovacchi alla seconda.in quanto il secondo criterio che interverrebbe in caso di pari punti sarebbe il numero di reti segnate nel girone (5 a 2 al momento a favore delle Furie Rosse).

Cuñat; Marc Pubill, Rafa Marin, Juanma Herzog, Andres Garcia; Jauregizar, Pablo Marin; Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; Roberto.Santi DeniaZacchi; Kayode, Ghilardi, Coppola, Turicchia; Bianco, Guarino, Doumbia; Pisilli, Fazzini; Ambrosino.Nunziata.Nicholas Walsh