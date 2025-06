, Mondiale per Club(4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Martinez Quarta, Acuna; Nacho Fernandez, Enzo Perez, Castano; Mastantuono, Driussi, Colidio. All. Gallardo.(4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Naganuma, Watanabe,Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.River Plate-Urawa (calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valida per la prima giornata del gruppo E al Mondiale per club, lo stesso girone dell'Inter che debutta alle 3 di notte italiane contro i messicani del Monterrey. Si gioca a Seattle, arbitra il tedesco Zwayer. Gli argentini non possono contare su Ruberto e Simon, i giapponesi devono fare a meno di Shibato.

