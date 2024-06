Getty Images

La sua rete contro la Roma, arrivata nei minuti di recupero, ha regalato la salvezza all'Empoli, condannando il Frosinone alla retrocessione in Serie B. Tuttavia,Niang, infatti, non ha raggiunto il numero di presenze necessarie, previste nel suo accordo sottoscritto a gennaio, assieme alla salvezza per far scattare rinnovo automatico fino al 30 giugno 2025. Le possibilità che rimanga a Empoli sono ridotte ormai al lumicino.

Lo stesso attaccante franco-senegalese classe 1994 ed ex Milan, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post dal sapore di addio: "Grazie azzurri, grazie Empoli. Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, non vi dimenticherò mai".