Era stata una pazza idea anche dell'Inter, ma la nuova avventura calcistica del terzino ex-Verona, Romulo non sarà in nerazzurro. Il laterale domani arriverà in Italia e nel tardo pomeriggio sarà a Genova per sostenere le visite mediche con il Genoa. Secondo Sky Sport l'accordo col club rossoblu avrà una durata di due stagioni.