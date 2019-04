Patrick Vieira, allenatore del Nizza, parla di Mario Balotelli, che ha lasciato il club rossonero per il Marsiglia, a la Gazzetta dello Sport: "Quando sono arrivato, Mario pensava già ad altro. Abbiamo provato a lavorare insieme, ma ci ha messo tempo per tornare in forma e forse la squadra non l’ha aiutato. Mi aspettavo desse di più in campo e fuori. Alla fine abbiamo deciso insieme che era meglio andasse. A Marsiglia ha trovato una squadra più adatta. Sono felice per lui. Balotelli può tutto, ma dipende da lui. Il talento ce l’ha, ma deve lavorare di più".