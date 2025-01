Nkunku per Tel: Bayern Monaco e Chelsea lavorano allo scambio

LA STAGIONE DI NKUNKU

Niente male la stagione dell'ex Lipsia, nonostante per Maresca non sia una primissima scelta: 13 reti e 5 assist, 5 marcature in Conference League nella fase campionato, è il vice capocannoniere del torneo dietro al compagno di squadra Guiu, a quota 6. Ha ottime statistiche, ma Maresca li preferisce Pedro Neto: "Nkunku vuole giocare di più? Anche io vorrei avere i capelli lunghi, ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe", ha detto tempo fa il tecnico. Parole che aprono le porte al mercato.