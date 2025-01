Getty Images

Lazio, ufficiale: Ibrahimovic dal Bayern

39 minuti fa



La Lazio batte il primo colpo in entrata su questo mercato invernale. Il club biancoceleste del presidente Lotito riporta in Italia l'attaccante Arijon Ibrahimovic. Il tedesco classe 2005 arriva dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni di euro) e contro-riscatto (a 20 milioni di euro).



Indosserà la maglia numero 27. Nella passata stagione aveva giocato al Frosinone in Serie A, raccogliendo 18 presenze con 2 gol, un assist e 2 cartellini gialli in 594 minuti giocati.



IL COMUNICATO - La Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto, e contro-riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco.