Non solo Real Madrid, Huijsen nel mirino di Chelsea e Bayern Monaco: clausola monstre, Juventus in attesa

che ha dominato, nella giornata di ieri, la sfida vinta per 5-0 contro il Nottingham Forest, proiettandosi di diritto in piena lotta per una qualificazione alle prossime coppe europee., accumulando prestazioni, esperienza e partite di assoluta qualità. Tutti fattori che portano le big europee a mettere il mirino puntato sul centrale spagnolo con passaporto olandese (è nato ad Amsterdam).

"Ho imparato tanto in questi 6 mesi, sono molto migliorato fisicamente. E Tiago Pinto sta rispettando le promesse che mi ha fatto. In Premier ho dovuto dimostrare di essere pronto dall'inizio, il cambio di paese non è stato semplice". Così Dean Huijsen dopo il grande successo contro il Forest.(che lo ritiene un profilo adatto per la difesa),(il suo nome è sul taccuino della dirigenza)(che ha già sondato il terreno con i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Chiaramente, la società inglese non vorrebbe cedere il proprio gioiello già a gennaio. Inoltre, come rivelato da Fabrizio Romano, nel contratto con le Cherries in scadenza nel 2030,Il valore non è ancora specificato, ma dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di almeno 65 milioni di euro circa. Una plusvalenza clamorosa in un solo anno che farebbe felice anche la Juventus, considerando cheLe big si muovono, Huijsen splende.