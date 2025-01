Huijsen si racconta: "Juventus? Mi hanno detto subito che dovevano vendermi. Con Allegri tornerei a lavorare. E sul Real Madrid..."

Getty Images

, ex Roma e Juventus e attuale difensore del Bournemouth, è stato intervistato da OggiSportNotizie.MIGLIORAMENTI - “Come giocatore sono migliorato molto fisicamente. Ho imparato tanto da questi 6 mesi qui, voglio continuare su questa strada”CI VUOLE MAGGIOR FIDUCIA IN ITALIA? - “Io penso che se sei un giocatore forte non conta l’età, gli allenatori devono tenere conto soprattutto di questo. Poi si parla tanto di esperienza, ma se non giochi non hai modo di svilupparla. Il progetto del Bournemouth è importante per la mia crescita”

GOL ALL'OLD TRAFFORD - “Credevo di essere in fuorigioco (ride, ndr). Tutto lo stadio è rimasto in silenzio quando ho visto la palla entrare, quindi pensavo che qualcosa non andasse. Quando mi sono reso conto che il gol era regolare sono stato molto felice. Segnare in quello stadio, contro uno dei club più importanti del mondo è qualcosa di indescrivibile”“Perché non sognare la Champions? Siamo una squadra forte, stiamo andando molto bene. Siamo un buon gruppo, possiamo ancora crescere molto e daremo il tutto per tutto in ogni partita”

TI IMMAGINI DI NUOVO ALLA JUVENTUS CON YILDIZ? - “(ride, ndr) Me lo auguro davvero tanto. Eravamo sempre insieme io, Kenan e Muharemovic che oggi è al Sassuolo. Entrambi sono giocatori molto forti. Con Yildiz ho un rapporto davvero speciale, spero di lavorare ancora con lui. Alla Juventus? Mai dire mai”THIAGO MOTTA - “Sarò sincero: fin dal primo giorno che sono arrivato in ritiro mi hanno detto che mi dovevano vendere. Con il mister ho avuto un rapporto normale mentre mi allenavo con la squadra, stavo pensando più che altro a sposare un progetto che facesse per me”

TORNARE A LAVORARE CON ALLEGRI - “Assolutamente si, perché no? Lui ha creduto in me facendomi debuttare nel calcio dei grandi. Per me è stato tanto importante, magari un giorno ci rincontreremo”SCEGLIERESTI ANCORA LA ROMA? - “Sceglierei ancora la Roma perché ho avuto molte possibilità di giocare. Sono molto contento di quell’esperienza, ho imparato tantissimo. Sono stato molto bene in città, poi i tifosi sono a dir poco fantastici”DE ROSSI - “Per me è stato un secondo padre. Mi parlava sempre, rideva tanto con me, mi ha insegnato tanto: è davvero una bella persona”

REAL MADRID - “Di queste cose davvero non ne so niente, si occupa di queste cose chi è vicino a me. Non ho sentito nulla di queste voci, forse non lo saprei neanche (ride, ndr). Magari un giorno succederà, ma di oggi non ne so nulla”IDOLO - “Sergio Ramos è sempre stato il mio idolo. Ho sempre creduto che avesse tutto: grinta, fisico, controllo di palla leadership, poteva fare tutto in campo”