Sampdoria, si rivedono Kasami e Yepes? Possibile rivoluzione a centrocampo

In vista della sfida contro il Südtirol, lapotrebbe apportare significativi cambiamenti anche a centrocampo, un reparto finora deludente. Mister Andrea Sottil è chiamato a rivitalizzare una squadra che non ha ancora trovato la giusta fluidità di gioco. Tra i nomi più interessanti per il possibile rilancio c’è quello di. Praticamente mai utilizzato finora, era finito ai margini durante la gestione di Pirlo. Il centrocampista, tuttavia, è in buone condizioni fisiche e non ha i problemi muscolari che erano stati ventilati nei giorni scorsi. Kasami potrebbe tornare a disposizione, anche se resta da capire se verrà schierato dal primo minuto o inizierà dalla panchina. La sensazione è che, per ora, abbia bisogno diper ritrovare il ritmo gara e poter essere utilizzato a pieno regime in futuro.

Uno dei giocatori che potrebbe scendere nelle gerarchie è. L'ex Como è stato sempre titolare fino a oggi, ma sembra faticare a trovare il suo spazio nei meccanismi della squadra, soprattutto perché sta ricoprendo un ruolo leggermente diverso rispetto a quello a cui era abituato a Como. Non è da escludere che possa partire dalla panchina nella prossima partita. Un altro possibile ritorno da protagonista è quello di, che dopo alcune panchine potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. Anchescala posizioni e potrebbe essere un'opzione interessante in un centrocampo dove la concorrenza è piuttosto serrata.

Sulle corsie laterali, la situazione è diversa a seconda del lato. A sinistra c'è abbondanza conQuest'ultimo, inizialmente considerato in partenza, ha invece guadagnato la fiducia di Sottil, che lo ha apprezzato a tal punto da considerarlo la prima alternativa a Ioannou, superando Barreca nelle gerarchie. A destra, invece, il ballottaggio è tra Venuti e. Entrambi sembrano avere le stesse possibilità di partire titolari, con la scelta finale che verrà fatta nelle ore immediatamente precedenti al match.