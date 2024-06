Novak Djokovic si ritira dal Roland Garros, Jannik Sinner è il numero uno al mondo: primo italiano nella storia

Getty Images

Un evento che era nell’aria, ma che oggi è diventato ufficiale:Il tennista altoatesino è il primo tennista azzurro a scalare sino alla vetta della classifica mondiale.. Il tennista serbo Novak Djokovic si ferma (per il momento) a 428 settimane da numero 1 ATP. Lunedì 10, infatti, sarà la data da incidere nella storia: il prossimo 10 giugno 2024 sarà il giorno in cui Jannik Sinner e l'Italia raggiungeranno ufficialmente il punto più alto della storia del tennis, entrando nella storia dello sport azzurro.

Dopo la maratona di lunedì scorso con l'argentino Cerundolo, vinta da Djokovic in 5 lunghi e complessi set, oggi il serbo ha annunciato il ritiro dal torneo parigino per un problema al ginocchio. Avrebbe dovuto affrontare Ruud nel prossimo turno, ma così non accadrà, lasciando campo libero a Sinner per diventare numero 1 al mondo, dato il serbo non ha raggiunto l'obiettivo minimo della finale del torneo francese.

A pesare sono i punti non difesi dal serbo: Djokovic, infatti, è uscito dall'ultima competizione in Svizzera con soli 100 punti in più, portandosi a 9960, contro gli 8770 di Sinner. Lunedì 3 giugno, sono stati tolti in classifica i punti ottenuti nel 2023 al Roland Garros: dunque Djokovic è sceso al secondo posto in classifica, con 7960 punti, mentre S