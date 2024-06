AFP via Getty Images

Nuamah: nome nuovo per la Roma

33 minuti fa

1

Nome nuovo per il mercato della Roma, data sulle tracce di Ernest Nuamah Appiah oltre che dell'italiano Federico Chiesa della Juventus, cercato pure dal Napoli di Antonio Conte. Secondo Sky Sport, i dirigenti giallorossi sono interessati all'attaccante esterno ghanese classe 2003. In questa stagione ha giocato in prestito ai francesi del Lione, segnando 3 gol e servendo 2 assist in 33 presenze.



Il suo cartellino è di proprietà del club belga del RWD Molenbeek, che nello scorso mercato estivo lo ha acquistato per ben 25 milioni di euro dai danesi del Nordsjaelland, dove era arrivato nel gennaio del 2022 dal club ghanese del Right to Dream Academy.