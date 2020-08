Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, parla di Cristiano Ronaldo a JuveNews.eu: "Mi è piaciuto vederlo vincere in questi anni e spero ne aggiunga un altro, se non addirittura superare Messi ma è complicato. Penso che ci stia lavorando nonostante questa “pausa” dovuta a covid-19 non sia stata buona perché non era programmata. Tornare alla normalità richiede tempo. Ha sempre in mente di vincere il Pallone d’Oro, ci sentiamo spesso e posso assicurarvi che è ossessionato. È sempre insoddisfatto. Vuole sempre di più. Si sfida. Questa è una motivazione per lui. Quando non ha questa motivazione, finirà la sua carriera".



VIA DALLA JUVE? - "Assolutamente no. Già vincerla è difficile nella normalità, specie in questa stagione dove sono successe moltissime cose negative e fallire non sarebbe una catastrofe. Poi ve lo dico per certo, finché Cristiano non vincerà la Champions, non si muoverà da Torino, è il suo obiettivo".