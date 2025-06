Rabiot-Milan, tutta la verità. Contratto, ingaggio e cosa filtra sul rinnovo col Marsiglia

Dietro l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport dall'ex centrocampista della Juventus si nascondeUno dei più grandi estimatori di Rabiot nella sua esperienza in Serie A e un punto di riferimento, anche fuori dal campo, per l'attuale calciatore dell'Olympique Marsiglia.ed un secondo posto in Ligue 1 che è valso la qualificazione alla prossima Champions League.Nella sua intervista alla Gazzetta,- che la scorsa estate aveva provato invano a convincerlo a trasferirsi alla corte di Fonseca dopo il mancato rinnovo con la Juventus - ,Con la sempre più probabile cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan è alla ricerca di un sostituto all'altezza e il classe '95 è uno dei profili che possono tornare d'attualità. Arrivato a Marsiglia da svincolato lo scorso settembre, Rabiot ha firmato un contratto con la squadra allenata da Roberto De ZerbiInterrogato sul proprio futuro e sulle prospettive di un eventuale prolungamento di contratto, un paio di settimane fa Rabiot si esprimeva così a Canal +: "La Champions League al Vélodrome? Sarà spettacolare. Personalmente,Vivere quelle emozioni nella più grande competizione europea dev'essere il massimo".In attesa di conoscere le volontà di Rabiot ed eventuali mosse da parte del Milan,Una cifra che, secondo le indiscrezioni che sono filtrate dalla Francia negli ultimi giorni, il club francese giudica alte. Una decisione sul nazionale algerino non è stata ancora presa, ma in casa Milan si fa sempre più strada la sensazione che dal prossimo 1° luglio Bennacer possa essere un calciatore in più a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.