Getty Images

Nuova dentiera tempestata di diamanti per Achille Costacurta: “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi”

un' ora fa

Estate da protagonista dei social quella di Achille Costacurta, figlio del celebre ex difensore del Milan, Billy, e l’attrice Martina Colombari. Dopo aver ostentato delle bustine contenenti una polverina rosa, aver insultato la madre e averci fatto pace, ora il giovane torna a far parlare di sé per la sua nuova dentatura: su TikTok che il giovane ha sfoggiato il suo ultimissimo e costoso acquisto, sfoggiando la sua nuova dentiera tempestata di diamanti. “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi!”, scherza Achille su TikTok, dove il video ha raggiunto oltre 300mila visualizzazioni.