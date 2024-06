Nuova operazione per Stefano Tacconi: le condizioni dell'ex Juventus

23 minuti fa

3

Ore di apprensione per le condizioni di Stefano Tacconi. L'ex portiere è stato nuovamente operato oggi alle Molinette di Torino. Ad annunciarlo è un post sui social del figlio Andrea.



IL POST - "Papà deve affrontare una nuova operazione delicata. Ma il suo spirito non cambia. Resta sempre un leone", ha scritto Tacconi jr. Si tratta di un intervento scollegato dall'ischemia cerebrale che lo aveva colpito nell'aprile 2022. L'ex Juventus infatti è stato operato per un problema di trombi nelle gambe.