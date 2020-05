I campionati di calcio che non sono ancora stati costretti a chiudere i battentia rimettere in moto i propri meccanismi in questa fase 2, per cercare di ripartire eFra i più importantial fine di delineare una linea guida, un protocollo, per la ripartenza degli allenamenti collettivi e della stagione e se in Germania la linea è stata chiara fin dall'inizio ora in tutte le altre realtà ci si sta avviando adCome dettoa riaprire i battenti con un rigidissimoche ha subito portato i suoi effetti tanto da portare al via libera alla ripresa del campionato a partire dal 16 maggio. Prima gli allenamenti individuali, poi quelli collettivi sono ripartiti con i giocatori che si recano al campo di allenamento con la propria vettura, non possono né lavarsi né pranzare all'interno del centro e sono sottoposti ad un processo di screening accurato quotidianamente al momento dell'arrivo al campo.con il resto della squadra che, invece, è sottoposta a nuovi controlli approfonditi (tamponi) più costanti nel tempo. Tutte le spese sostenute sono a carico dei club.e avviando 4 fasi per la ripartenza che hanno portato prima a uno screening medico e poi agli allenamenti individuali. Presto verrà dato il via libera agli allenamenti di gruppo e infine a quelli collettivi, mail resto della squadra che continuerà ad allenarsi e sarà sottoposta a tamponi.Per la Premier League non c'è ancora l'ufficialità, ma se nella giornata di ieri è arrivato ilalla ripresa dei campionati a partire dal 1 giugno, domani i club di Premier League si riuniranno per mettere nero su bianco il protocollo medico per la ripartenza. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa inglese (),con l'isolamento individuale degli eventuali casi di nuova positività al virus.Fa registrare un mezzo passo avanti nella "trattativa" con il governo, ma anche un mezzo passo indietro verso la ripartenza.La scelta è infatti quella di obbligare le squadre a seguire un protocollo sia rigido che restringente e che, in caso di nuova positività, lascia soltanto un'opzione, estremamente complessa da gestire, alle squadre. Il protocollo, infatti, imporrà di(scatenando anche la rivolta di alcuni dei medici che hanno già minacciato le dimissionidi fatto, hanno scelto diignorando quella che, fin dal principio, poteva e doveva essere la soluzione auspicata da tutti. Il problema di fondo, infatti, è rappresentatoche recita: "​È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19".. Per ora la palla passa alla Figc che già da domani proverà ad adeguare il protocollo per andare incontro alle richieste del Cts. Basterà per far ripartire il calcio? In Italia tutti lo sperano, ma all'estero Liga, Premier e Bundesliga sono già, e molto, più avanti.