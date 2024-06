Nuovo stadio Milan a San Donato: iniziata la bonifica dell’area San Francesco

Novità in casaper il nuovo stadio a. Come riporta oggi Il Cittadino, lunedì è iniziata la bonifica dell’area San Francesco che il club rossonero ha acquistato nei mesi scorsi con l'obiettivo di costruire lo stadio di proprietà. Le prime opere riguardano il taglio dell’erba, la rimozione dei rifiuti e la posa della recinzione.. La durata di questo tipo di operazione dovrebbe essere intorno alle 3 settimane.Il Milan ha in mente un progetto di stadio da 70mila spettatori, orientato nordovest-sudest,e soprattutto tanti posti speciali elite a bordo campo. Oltre a questo saranno installati i più grandi maxischermi d’Italia, saranno almeno 3 i ristoranti all’interno e i posti a sedere in tribuna saranno più larghi rispetto a quelli abitudinali degli attuali stadi d'Italia. Infine diverse aree dedicate a famiglie e bambini. Per squadra e giocatori spogliatoi molto più grandi contanto di palestra e vasche per la crioterapia da sfruttare anche nell'immediato post-partita. Non è previsto, almeno per ora, né il tetto per coprire lo stadio né il campo retrattile come quelli realizzati per il Santiago Bernabeu del Real Madrid.

Lo stadio sarà ben visibile per chi raggiungerà Milano dalle bretelle autostradali ema anche per concerti o altre opportunità. Accanto allo stadio sorgeranno un'area verde importante da 230mila mq di verde, ma anche un museo da 3.000 metri quadrati, un Milan store, un hotel, e un palazzetto dello sport da circa 3.000 posti. Dato importante, verrà allargata in accordo con FS e Trenord la stazione del passante di San Donato e verrà realizzato un centro di raccolta energetica per rendere lo stadio auto-sostenibile