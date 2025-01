Getty Images

Spinazzola: "C'è interesse della Fiorentina, ma per ora penso solo al Napoli"

12 minuti fa



Tornato titolare nella vittoriosa sfida vinta dal Napoli contro la Fiorentina, Leonardo Spinazzola ha poi parlato in conferenza stampa anche del suo futuro, confermando di non essere felice del poco spazio ottenuto finora con Conte e dell'interesse proprio della Fiorentina nei suoi confronti.



"Oggi sono felice, poi è normale che ci sono delle cose che possono cambiare da un momento all’altro. Lavoro tutti i giorni e sono sempre pronto. Normale che non faccia piacere giocare poco, ma sono con la testa a Napoli. Accostato alla Fiorentina? Ho letto tante cose, quando esce una voce poi ne esce un’altra. Di vero c’è un interesse che ci può stare, ma finchè giocherò al Napoli penserò solo al Napoli”.