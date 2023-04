Frena la Juventus, sconfitta questo tardo pomeriggio dal Sassuolo per 1-0 – grazie alla rete di Defrel – ma anche la sua avversaria, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, non è riuscita a far suo l’intero bottino in palio. Nella 28ª giornata di Liga Portugal, lo Sporting Lisbona è impattato in un pareggio per 1-1 contro l’Arouca, in un match determinante per la corsa all’Europa, in vista della prossima stagione.



FA TUTTO LUI - Non il miglior biglietto da visita per i lusitani, chiamati a ribaltare l’1-0 dell’Allianz Stadium. Protagonista in negativo – ed in positivo – Pedro Goncalves che calcia due rigori, sbagliando il primo e trasformando il secondo. Ora lo Sporting resta quarto in campionato, a -7 dal Braga e dalla zona Champions.