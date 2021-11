Se volete ripetizioni su come si calcia un rigore chiedete a. Tra tutti, ce n'è uno che si porterà sempre nel cuore: "Quello segnato in un derby con la maglia della Lazio -"Non esiste, quello perfetto è il rigore che va dentro. Ci sono tanti modi per tirare, ognuno ha il suo stile: c'è chi guarda il portiere fino all'ultimo, chi punta un angolo..."."Quello è un modo come un altro per aspettare il movimento del portiere. Io facevo l'ultimo passo più lungo, altri fanno il saltino. Ma è chiaro che serve solo se chi calcia guarda il portiere fino all'ultimo"."Se parliamo di rigoristi che guardano il portiere fino alla fine conta più la testa del piede, ho visto tanti giocatori segnare nella rifinitura e poi sbagliare in partita: ci si può far influenzare da tanti fattori. Se il tiratore mira l'angolo e calcia, è più importante il piede"."L'ultimo. Me lo parò Chimenti in un Lazio-Cagliari. Ero arrivato a 14 rigori segnati di fila, -3 dal record mondiale"."Abbiati, perché mi conosceva e sapeva la mia strategia sui rigori. Quando ero al Lecce, però, andai sul dischetto contro il suo Milan ma cambiai modo di calciare battezzando un angolo e non più aspettando il movimento del portiere. Mi conosceva troppo bene"."Essendo uno specialista gli si dà sempre fiducia, anche se si mette in conto che può sbagliare. Deve essere il rigorista stesso a lasciar tirare un suo compagno se non si sente sicuro. Difficilmente, però, è un allenatore a cambiare il giocatore che deve andare sul dischetto; si assumerebbe più responsabilità cambiandolo che confermandolo"."Io credo che sul dischetto deve andare chi è convinto di fare gol. Ci sono momenti in cui un calciatore non è lucidissimo ed è giusto far tirare qualcun'altro, ma è una cosa che deve sentirsi Jorginho dentro di sé"."E' possibile che dopo tre errori di fila sia lo stesso Jorginho a cedere il rigore a un suo compagno"."Sì, quando ero a Pescara in Serie A: sei rigori sbagliati in una stagione. Il nostro specialista era Memushaj che l'anno prima ne aveva fatti 8/9 senza mai sbagliare; dopo tre errori di fila, gli ho fatto calciare il quarto ma fallì anche quello. Allora decisi di cambiare, tirò Caprari e sbagliò anche lui. L'unico gol dal dischetto lo fece un non rigorista: Biraghi, che nella disperazione più totale decise di calciare lui"."Quello della finale al Mondiale 2006. E' stata la serie di penalty più importanti della mia carriera, ma ero in panchina"."Mi sembra Gilardino, ma solo perché era stato colpito dai crampi. Quindi, giustamente aggiungo io, ha lasciato tirare chi stava meglio. In principio Grosso non era tra i rigoristi, era stato inserito nella lista da Lippi che gli aveva detto 'E' il tuo Mondiale, tira il quinto'"."I rigori più importanti sono il primo perché bisogna partire subito bene, e il terzo perché è quello di mezzo e può spostare gli equilibri. Quando allenavo il Perugia ci siamo giocati la finale playout contro il Pescara ai rigori: feci questo ragionamento facendo tirare il primo e il terzo ai migliori, Iemmello e Bonaiuto. Sbagliarono tutti e due. E' la legge del calcio, non ci sono regole scritte"."Jorginho e Kessie calciano in modo simile a come tiravo io"."Sono pronto per rientrare, ma solo con la certezza di andare in un posto dove si può lavorare bene. Negli ultimi anni non è successo. A volte bisogna avere la forza di dire di no e aspettare il momento giusto, come è successo a me quest'anno"."Potrei prenderla in considerazione e fare un'esperienza che mi arricchirebbe. Per il tipo di calcio che faccio mi piacerebbe allenare in Spagna, Olanda e Belgio. Se devo scegliere per la bellezza del campionato dico la Premier League"."Mi piace lavorare con i calciatori che hanno carattere e voglia di arrivare. Quelli che se messi in discussione tirano fuori il meglio di se stessi. Se devo fare un nome dico Tonali: dopo un anno particolare ha avuto la forza e la volontà di imporsi in una squadra importante come il Milan, facendo cambiare idea a tante persone"."Per vicende diverse amo tutte e due le squadre. La Lazio mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare un giocatore affermato, il Milan mi ha dato la possibilità di entrare in un settore giovanile importante e quando mi ha ripreso di vincere tutto il possibile".