, quest'anno, fa parte della famiglia dell' OFFSide Fest , festival cinematografico in salsa calcistica in programma il 13 e il 14 settembre al. E, per accompagnarvi al meglio all'evento, giorno dopo giorno, vi racconteremo quelle che saranno le pellicole in concorso. Dopo l' Ultima Final Gigi , oggi tocca alla magicaAvete presenteAvete presente il loft? Ecco, non potete quindi non ridere a ricordare la cena tra, alla ricerca del terzo per formare la tripla coppia. "Giovanni, non è che conosci qualcuno...". Perfetto. Ora trasferite quell'ex azienda di caffè a, sostituite al trio comico Ryan, Paule David, a cui aggiungere Nicky, Phil e Garye avrete- Ed è così che con le parole di Sir Alex, con quelle dei protagonisti, con chi li ha accompagnati nel settore giovanile si compie un bellissimo viaggio nell'Inghilterra degli anni '90, tra, tra Tonye la regina Elisabetta, tra i trionfi formativi nell'Academy e la pazza finale di Barcellona del '99, quando con la vittoria dellalo United realizzò il suo personale treble. Ma non è solo vittorie e fascino, è anche, e soprattutto, amicizia: 6 amici che crescono insieme, 6 amici che si ritrovano dopo anni, un po' come una classe di liceo, un po' come dei compagni di università che si sono laureati insieme perdendosi poi di vista, unaallaper intenderci. Si ride, si scherza, si scopre chenon è sempre stato quel professionista impeccabile, cheera la vittima preferita degli scherzi dei senior (oltre che un amante di M&M's), che il doppio passo di Garyfaceva ridere tutto Old Trafford. Volete partecipare anche voi alla reunion? Semplice, a cquista qui i biglietti per l'OFFSide Fest Italia (tre le modalità di acquisto) , e diventa anche tu campione d'Europa. E sì, anche amico di David Beckham.