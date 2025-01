Messaggero Veneto - Scommesse, indagato Okoye: il portiere dell'Udinese accusato di aver puntato sulla sua ammonizione

Getty Images

Guai in vista per Maduka Okoye? Secondo quanto riportato oggi da "Il Messaggero Veneto", il portiere dell'Udinese è stato indagato dalla Procura di Udine per un flusso di scommesse anomale sulla sua ammonizione in occasione della partita Lazio-Udinese disputata lo scorso 11 marzo 2023.



Okoye ha ricevuto un cartellino giallo per perdita di tempo al 64', con la sua squadra (allora allenata da Gabriele Cioffi) in vantaggio per 2-1 (risultato finale) e, da quanto emerso, sono state registrate delle anomalie di giocate proprio sulla sua ammonizione. Okoye sarebbe dunque accusato di truffa.

Classe 1999, il tedesco naturalizzato nigeriano che é attualmente ai box per un infortunio al polso, sempre secondo Il Messaggero Veneto sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati insieme al titolare di una pizzeria frequentata abitualmente dai calciatori e occasionalmente anche dai dirigenti dell'Udinese.

A far scattare l'indagine è stata una segnalazione della Sisal per una serie di scommesse con importi rilevanti su un cartellino giallo di Okoye. Il quale, oltre alle possibili conseguenze penali, se fosse riconosciuto colpevole anche dalla giustizia sportiva, rischierebbe una lunga squalifica.

"Il mio cliente è sereno - ha dichiarato Maurizio Conti, legale di Okoye - al momento opportuno forniremo tutti i chiarimenti del caso. La questione è piuttosto delicata".