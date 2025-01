Kike Salas del Siviglia arrestato per calcioscommesse: si sarebbe fatto ammonire più volte di proposito

GETTY

. È stato: l’accusa è quella di aver favoritopiazzate da amici e familiari.in modo da far incassare i suoi parenti. Di recente il 22enne era stato accostato anche allaL’operazione è stata portata avanti dalla Polizia Nazionale. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di, e il reato contestatogli è quello diper il presunto coinvolgimento in una rete diÈ stata aperta un'indagine che coinvolgerebbe lui e altri due giovani di sua fiducia. Fermato dalle autorità, Kike Salas è statodopo poche ore e rimesso in libertà dopo aver parlato con il

Torna dunque l’incubocon uno stratagemma che abbiamo ormai conosciuto in più occasioni e visto applicato più volte. Salas lo avrebbe adottato con costanza nella scorsa stagione. Sotto inchiesta sono finite. Dopo una stagione difficile, gli andalusi erano riusciti infatti a centrare lain Liga e avevano attraversato un’ultima fase della stagione. Proprio in questo frangente, il giocatore avrebbe agito. Sono soprattutto le ultime giornate quelle finite nel mirino delle forze dell’ordine.. L’inchiesta è partita proprio dopo aver rilevatoSalas è anche nella stagione 2024/25 un titolarissimo del Siviglia, costantemente utilizzato dall’allenatore. Ha un contratto fino al 2029 e una valutazione di circa 10 milioni.