Austria, la riscossa di Arnautovic: "Continuate a darmi del vecchio...". E spiega le lacrime dopo il gol

Marko Arnautovic è comparso sulla scena degli Europei e si è preso i riflettori. Dopo essere partito dalla panchina nella prima sfida con la Francia, il giocatore dell'Inter ha giocato da titolare per la sua Austria contro la Polonia e ha contribuito alla vittoria dei suoi. Nel 3-1 della squadra di Rangnick c'è la firma della punta: prima un velo per smarcare Baumgartner, poi il destro per battere un rigore e chiudere la contesa.



LE SUE PAROLE - A fine gara, il leader degli austriaci si è fermato a parlare con i media e ha anche spiegato il motivo delle lacrime che ha versato nel momento dell'esultanza. Un modo rabbioso ed emotivo di scacciare un momento complicato in campo e fuori. "C'era molta tensione prima della partita. Sapevamo che contro la Polonia sarebbe stata molto difficile. Abbiamo dimostrato chi siamo nel secondo tempo. Soddisfatto? Certo, gli altri continuano a dire: 'Marko è troppo vecchio, non può più giocare al gioco di Rangnick'. Non credo che sia così. Posso ancora farlo. Io mi diverto a far parte di questa nazionale. Per me è stata una grande emozione per una cosa di famiglia. C'è stato un problema con mio padre, che non è stato tanto bene ma oggi era allo stadio e quindi è di nuovo tutto a posto. Tutta la mia famiglia era lì tranne mia madre che l'ha vista dalla TV"